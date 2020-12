Actualidade

A especialista em museus e património Rita Jerónimo da Silva foi nomeada para subdiretora-geral do Património Cultural, em substituição de Fátima Marques Pereira, indicou hoje à agência Lusa fonte do Ministério da Cultura.

De acordo com a mesma fonte, o despacho com a nomeação da ex-assessora da ministra Graça Fonseca, desde 2018, já foi assinado pela secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, e aguarda publicação "para breve", em Diário da República.

Rita Jerónimo da Silva faz parte, desde 2018, da equipa do gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, como técnica especialista na área dos museus e do património cultural, no âmbito da qual participou no Grupo de Projeto Museus do Futuro, no Grupo de Trabalho para as comemorações do centenário do nascimento de Amália Rodrigues e no Comité Executivo para o Museu de Peniche, entre outros.