Etiópia

Os combates continuam em várias zonas da região etíope de Tigray apesar da reivindicação de vitória do Governo federal, disseram hoje as Nações Unidas, sublinhando as dificuldades de levar ajuda humanitária à região.

Os fornecimentos à região de Tigray, no norte, foram cortados a 04 de novembro quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, lançou uma operação militar após meses de tensão com as autoridades regionais da Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF, na sigla em inglês).

Na quarta-feira, as Nações Unidas assinaram um acordo com o Governo etíope para o acesso humanitário "sem restrições" à região, que vinha a exigir há várias semanas, alertando para uma potencial catástrofe em Tigray.