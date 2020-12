Actualidade

O ministro do Ensino Superior desafiou hoje as universidades portuguesas a dinamizar, durante a Presidência Portuguesa, no quadro da rede europeia de instituições, um programa que estimule "efetivamente" a articulação entre a cultura e o ensino superior.

"O desafio que vos deixo é de tentarmos mobilizar esse esforço [de articulação entre a cultura e o ensino superior] durante a Presidência Portuguesa na União Europeia, no primeiro semestre de 2021, para efetivamente, no quadro daquilo que já são as várias redes de universidades europeias aonde as universidades portuguesas estão inseridas, dinamizar um programa, uma ação dinamizadora para efetivamente estimular a dimensão de âmbito cultural", defendeu Manuel Heitor durante uma intervenção no "Encontro Nacional Universidade e Cultura #1", esta manhã, no Porto.

A presidência portuguesa da UE, no primeiro semestre de 2021, apresentou como prioridades a Europa Resiliente, capaz de resistir a crises não apenas economicamente como ao nível dos valores europeus, a Europa Social, com o modelo social como fator de crescimento económico, a Europa Verde, líder mundial no combate às alterações climáticas, a Europa Digital, pronta para enfrentar a transição tecnológica a nível económico e de proteção dos direitos dos cidadãos, e a Europa Global, assente na aposta no multilateralismo.