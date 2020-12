Actualidade

A atribuição do Prémio Pessoa 2020, prevista para o próximo dia 11, foi adiada para o próximo ano, pela necessidade de transferir para nova data a reunião do júri, devido ao riscos da pandemia, anunciaram hoje os organizadores.

Assim, a 34.ª edição do Prémio Pessoa acontecerá em 2021, mantendo-se válidas as candidaturas já recebidas.

A reunião do júri do Prémio Pessoa 2020 e posterior anúncio do vencedor acontecerão em data ainda a definir, no primeiro trimestre do próximo ano, segundo o comunicado da organização, hoje divulgado.