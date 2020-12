Covid-19

O Governo está a ponderar que o apoio no pagamento das rendas, atribuído pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), possa ser convertido em subsídios, deixando de ser empréstimos, avançou hoje a secretária de Estado da Habitação.

"Uma das questões que estamos a ponderar, e que aliás decorre também do que foi apresentado no PEES - Programa de Estabilização Económica e Social, é [relativamente a] parte destes apoios, tendo em conta os rendimentos das famílias e os efeitos da crise, poder convertê-los em subsídios, portanto não serem empréstimos do IHRU, mas sim subsídios do IHRU", afirmou Marina Gonçalves, referindo-se ao apoio no pagamento da rendas.

No debate de urgência "A pandemia e as suas implicações nas políticas de habitação", requerido pelo grupo parlamentar do PSD, na Assembleia da República, a secretária de Estado disse que "o apoio no pagamento das rendas foi um apoio importante".