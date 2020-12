Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, assumiu hoje o compromisso de alargar o Plano Nacional das Artes (PNA) ao ensino superior, garantindo que a cultura é uma presença permanente e ativa em todas as fases da educação dos alunos.

"O PNA está a transformar o ensino da componente cultural e artística nas escolas e, por isso, dando o natural seguimento a este projeto e como prova do trabalho de excelência que tem sido desenvolvido, o nosso compromisso é, agora, alargar o PNA ao ensino superior, garantindo que a cultura é uma presença permanente e ativa em todas as fases da educação e da formação dos nossos alunos", anunciou Graça Fonseca, durante uma intervenção no "Encontro Nacional Universidade e Cultura #1", esta manhã, no Porto.

Destacando a cultura como um fator de desenvolvimento humano, social e educativo, a governante salientou que o objetivo último das políticas culturais é "aproximar territórios, condições sociais e níveis de fruição cultural", no qual o PNA desempenha um papel importante tornando a arte mais acessível aos cidadãos, numa lógica de inclusão.