A CIP - Confederação Empresarial de Portugal manifestou-se hoje preocupada com a projeção da OCDE sobre a evolução da economia portuguesa, alertando para a necessidade de se definir uma estratégia económica a prosseguir que evite a concretização desse cenário.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) estima um decréscimo do Produto Interno Bruto português de 8,4% este ano e um crescimento de 1,7% e 1,9% em 2021 e 2022, respetivamente, pelo que, no final deste período, Portugal "continuaria longe do ponto de partida em 2019", refere A CIP em comunicado.

E prossegue: "Estas projeções são particularmente adversas, porque apontam para um declínio da economia global de 4,2% em 2020, mas para um crescimento de igual percentagem em 2021, seguido de um crescimento de 3,7% em 2022".