A vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, afirmou hoje que durante a presidência portuguesa da União Europeia (UE) haverá "muito trabalho" sobre o digital e que as suas expectativas são "muito elevadas".

A responsável da Comissão Europeia pelo dossier "A Europe Fit for the Digital Age" falava em conferência de imprensa, no último dia da cimeira tecnológica Web Summit de Lisboa, que este ano se realiza totalmente 'online'.

Questionada sobre quais são as suas expectativas relativamente à presidência portuguesa, que tem início em janeiro, sobre os temas do digital, Margrethe Vestager disse que são "muito elevadas".