Actualidade

O Governo polaco reiterou hoje a intenção de vetar o orçamento da União Europeia, apesar das sugestões sobre um acordo transmitidas na quinta-feira em Bruxelas pelo vice-primeiro-ministro da Polónia.

O porta-voz do governo polaco, Piotr Muller, disse hoje através da rede social Twitter que a "Polónia mantém completamente as mesmas posições" sobre o veto ao orçamento para 2021-2017 e o plano de reconstrução "pós-covid" no valor total de 1,8 mil milhões de euros.

Varsóvia "só aceita condições consistentes com os tratados e as conclusões do Conselho Europeu", disse Muller, insistindo que a Polónia considera que o mecanismo que condiciona o pacote económico - que liga o desbloquear dos fundos com o respeito pelo Estado de Direito - não é compatível com a legalidade comunitária.