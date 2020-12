Covid-19

O surto de covid-19 no bairro social Margens do Arunca, em Pombal, que infetou 47 pessoas, está ultrapassado, anunciou hoje a Câmara.

"A comunidade pode iniciar a sua vida normal, os que fizeram teste no dia 17 [de novembro]", afirmou a vereadora com o pelouro do Desenvolvimento Social e Saúde, Ana Cabral, na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus neste concelho do distrito de Leiria.

Ana Cabral adiantou que, segundo informação que obteve na quinta-feira às 18:30 da Saúde Pública, mantêm-se quatro casos ativos neste bairro.