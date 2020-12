UE/Presidência

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, disse hoje que a presidência portuguesa do Conselho Europeu (CE) tem por principal objetivo implementar projetos, ferramentas e decisões para o desenvolvimento europeu.

"Se quiser sintetizar num verbo o programa da presidência portuguesa do Conselho Europeu, eu diria que é: implementar. Teremos de implementar projetos, ferramentas e decisões tomadas, nomeadamente sobre orçamentos para o desenvolvimento da economia europeia", disse Santos Silva, no painel de encerramento da 6.ª edição do fórum Diálogo Roma-MED, dedicado ao tema da "prosperidade partilhada e migrações".

Para o chefe da diplomacia portuguesa, a presidência portuguesa do CE, que arranca a 01 de janeiro, tem um desafio difícil pela frente, na aplicação de orçamentos vitais para permitir a recuperação económica da Europa, fortemente afetada pela crise sanitária da pandemia de covid-19.