Actualidade

O chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, manifestou a esperança de ver a França "desembaraçar-se o mais cedo possível" do Presidente Emmanuel Macron, num contexto de fortes tensões entre os dois países.

"Macron é um problema para a França. Com Macron, a França vive um período muito perigoso. Espero que a França se desembarace do problema Macron o mais cedo possível", declarou Erdogan aos jornalistas em Istambul, após ter participado na oração de sexta-feira na ex-catedral de Santa Sofia, e que desde julho se tornou de novo numa mesquita, como sucedeu durante o império otomano.

As relações entre a Turquia e a França degradaram-se progressivamente desde 2019, em particular devido a divergências em trono da Síria, da Líbia, do Mediterrâneo oriental, e mais recentemente no decurso do conflito entre a Arménia e o Azerbaijão no Nagorno-Karabakh.