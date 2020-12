Açores/Governo

O programa de Governo da Região Autónoma dos Açores, que junta o PSD, o CDS-PP e o PPM, foi entregue hoje e prevê revisões da Constituição, do Estatuto Político-Administrativo e das leis eleitorais para aprofundar a autonomia.

O primeiro tema que aparece no Programa do XIII Governo dos Açores, entregue hoje no parlamento açoriano, é a autonomia, uma questão que o executivo quer "desenvolver e aprofundar".

Para "aprofundar a concluir o processo de reforma da autonomia iniciado na legislatura anterior", a primeira medida apresentada é uma "revisão Constitucional, contemplando a clarificação e ampliação das competências legislativas regionais, uma adequada repartição de competências entre o Estado e as Regiões Autónomas quanto ao domínio público marítimo, a designação de um juiz para o Tribunal Constitucional por cada Região Autónoma e o fim da proibição da existência de partidos regionais".