Açores/Governo

O Programa do XIII Governo dos Açores, hoje entregue no parlamento regional, reconhece "graves problemas" na transportadora aérea SATA e promete uma atuação política "com determinação e firmeza" na tentativa de superá-los.

"O Governo Regional afirma que a SATA é de superior interesse regional. O nosso compromisso é promover a sua solvência e, em articulação com as autoridades europeias que aprovarão o seu plano de reestruturação, manter a empresa financeiramente resgatada e os seus serviços públicos essenciais", considera o Governo dos Açores, no capítulo do Programa destinado aos transportes na região.

O executivo, formado por PSD, CDS e PPM, compromete-se "a manter uma gestão profissionalizada" da empresa, "nunca confundindo o exercício de tutela com a ingerência política na sua gestão diária".