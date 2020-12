Açores/Governo

O Programa do XIII Governo dos Açores, entregue hoje, prevê uma aposta nas tecnologias e nas línguas estrangeiras no ensino público regional, e quer garantir a valorização dos profissionais da educação e mais autonomia às escolas.

Reconhecendo que "é com a educação que se realiza a mobilidade social ascendente, pilar de um novo paradigma de desenvolvimento", o Programa do novo Governo Regional, que foi hoje entregue no parlamento açoriano, quer "dotar as escolas, os professores e os alunos de equipamento informático que permita o recurso ao ensino à distância, em condições de equidade, bem como ao uso de manuais e aplicações digitais".

Sugere, também, "o ensino de tecnologias de informação e comunicação desde o 1.º ano de escolaridade" e a criação de espaços com meios tecnológicos em cada unidade orgânica.