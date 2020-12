Covid-19

A oferta de comboios nas linhas ferroviárias de Sintra, Azambuja e Cascais entre as 06:00 e as 20:00 durante o fim de semana, segunda e terça-feira não será reduzida, ao contrário do que a CP tinha anunciado.

Em comunicado, a empresa refere que, "no âmbito da monitorização que efetua diariamente dos seus serviços, constatou um nível de procura dos comboios das linhas de Sintra, Azambuja e Cascais, no passado fim de semana, que justifica uma alteração da oferta inicialmente prevista para os dias 05, 06, 07 e 08 dezembro".

Assim, apesar das restrições à circulação das pessoas impostas devido à pandemia de covid-19, no fim de semana, na segunda-feira e no feriado de terça-feira, "serão realizados todos os comboios da oferta programada entre as 06:00 e as 20:00, com redução da frequência dos comboios apenas no início do período noturno".