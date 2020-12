Actualidade

Um ex-ministro das Finanças austríaco foi hoje condenado a oito anos de prisão, depois da venda maciça e subvalorizada de imóveis públicos com prejuízo de quase 10 milhões de euros, segundo um jornalista da France-Presse (AFP) presente no tribunal.

Antigo protegido do líder de extrema-direita Jörg Haider nos anos 2000, Karl-Heinz Grasser, de 51 anos, foi apelidado de "ministro do 'glamour'" pela imprensa, devido à sua aparência física e ao casamento com uma herdeira do império de joalharia Swarovski.

Depois de um longo julgamento de três anos, foi considerado culpado em primeira instância, juntamente com sete outros arguidos, num processo apresentado na imprensa como "o maior caso" já visto no país da Europa central.