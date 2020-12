Actualidade

O livro de banda desenhada "Shanghai Dream", do autor francês Philippe Thirault e do português Jorge Miguel, lançado há dois anos em França, sai este mês em Portugal, numa parceria entre as editoras A Seita e Arte de Autor.

"Shanghai Dream", uma narrativa ambientada na segunda Guerra Mundial, entre a Alemanha e a China, é a quinta colaboração do autor português Jorge Miguel com a editora francesa Les Humanoides Associés, que lançou originalmente a obra em dois volumes, em 2018 e 2019.

A história é protagonizada por Bernhard e Illo, um casal judeu alemão que ambiciona prosseguir carreira no cinema, ele como realizador e ela como argumentista, e cujo sonho é desfeito pelo regime nazi, com a separação forçada entre ambos, num processo de fuga para o Oriente.