Vila Nova de Famalicão, Braga, 04 dez 2020 (Lusa) - O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, renovou com o clube até 2020, anunciou hoje o presidente da SAD da equipa da I Liga portuguesa de futebol, Miguel Ribeiro.

O dirigente fez questão de estar presente no início da conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sporting para anunciar o prolongamento de contrato do treinador.

"Estou aqui para anunciar a renovação do contrato com o nosso treinador João Pedro Sousa. Este era o último ano de contrato e as partes entenderam estender o vínculo até 2022. A renovação do treinador implica prolongar a confiança, a estabilidade e o acreditar. Queremos continuar a crescer, num caminho de estabilidade, num caminho de potenciar os jogadores e no acreditar numa forma de jogar que é uma bandeira muito clara para nós. A conferência adiada para hoje deve-se ao acontecimento importante para nós, da renovação do nosso treinador", explicou.