Açores/Governo

Os Açores terão um plano regional de vacinação contra a covid-19, que será "articulado" com o plano nacional, com o objetivo de "assegurar a vacinação de todas as pessoas que desejam", foi hoje revelado.

A medida consta do programa do XIII Governo Regional, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que foi entregue hoje na Assembleia Regional.

"O Governo [Regional] aprovará um plano regional de vacinação contra o vírus Sars-Cov2, sob aconselhamento da comissão especial, que será articulado com o plano nacional que está a ser delineado por uma comissão nacional", lê-se no documento.