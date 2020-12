Actualidade

Vila Nova de Famalicão, Braga, 04 dez 2020 (Lusa) - O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, admitiu hoje estar a contar com uma "tarefa complicada", na nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, frente ao Sporting, "a melhor equipa do campeonato".

O técnico acredita que este "poderá ser o jogo mais difícil" que a equipa teve até ao momento, mas admitiu que o grupo está preparado.

"Espero a melhor equipa do campeonato até ao momento. Temos uma tarefa extremamente complicada. Aumentamos as possibilidades se reconhecermos as dificuldades da tarefa e provavelmente será o jogo mais difícil que tivemos até hoje. A forma de preparar o jogo é a mesma, a estratégia é que pode variar", explicou em conferência de antevisão da partida.