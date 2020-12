Actualidade

Doze cadernos com textos e fotografias originais dedicados às principais referências do património gastronómico de Viseu e da Feira de São Mateus são apresentados hoje, naquela cidade, durante os encontros literários "Tinto no Branco".

Intitulada "Viseu sabe bem", a coletânea de gastronomia resultou de uma encomenda do município ao antropólogo e historiador Alberto Correia, em 2019, ano em que a cidade se assumiu como "destino nacional de gastronomia".

"É uma pequena/grande galeria dos emblemas de Viseu à mesa", realçou o vereador Jorge Sobrado, responsável pelas pastas do Património e do Turismo, adiantando que é também um primeiro passo para a carta gastronómica do concelho, que deverá ser publicada nos próximos meses.