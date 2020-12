Actualidade

O Governo irá "analisar" a auditoria da Comissão Europeia (CE) à Zona Franca da Madeira e "partilhar essa análise com o Governo Regional", disse hoje fonte oficial do Ministério das Finanças à Lusa.

"O Governo vai analisar as conclusões da auditoria da CE e partilhar essa análise com o Governo Regional da Madeira", respondeu fonte oficial do gabinete do ministro de Estado e das Finanças, João Leão, não adiantando mais comentários por agora.

A Comissão Europeia concluiu hoje que o regime da Zona Franca da Madeira (ZFM) desrespeitou as regras de ajudas estatais, pois abrangeu empresas que não contribuíram para o desenvolvimento da região, pelo que Portugal deve recuperar os apoios prestados.