Actualidade

A Galeria Neupergama, em Torres Novas (Santarém), celebra 40 anos na próxima terça-feira, data que começa a ser assinalada hoje com a inauguração da exposição "Cabrita", do artista plástico Pedro Cabrita Reis.

A exposição vai estar patente, até 10 de abril de 2021, em dois espaços da cidade de Torres Novas, uma parte na Galeria e outra no Museu Municipal Carlos Reis (MMCR), decorrendo a sessão de arranque das comemorações dos 40 anos da Neupergama no Mercado do Peixe, às 18:00 de hoje.