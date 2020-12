Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI20 a subir 1,37% para 4.702,82 pontos, em linha com os ganhos das principais bolsas europeias, tendo a Galp liderado as subidas.

Das 17 cotadas que integram o índice PSI20, 14 terminaram em alta, duas em baixa e uma ficou inalterada.

A petrolífera Galp liderou as subidas e avançou 5,37% para 9,33 euros, um dia após a decisão dos países exportadores de petróleo de aumentarem a produção a partir de 2021.