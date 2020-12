EDP

O Tribunal da Relação de Lisboa reduziu a caução a prestar pelo administrador da REN João Conceição, arguido no processo EDP, de 500 mil euros para 100 mil, considerando "algo frágil" a justificação do juiz Carlos Alexandre.

Na decisão a que a agência Lusa teve hoje acesso, o tribunal superior decidiu reduzir para 100 mil euros da medida de coação decretada em julho deste ano pelo juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, a João Conceição, mantendo, contudo, a proibição de contactos com os arguidos do processo António Mexia, Manso Neto, Rui Cartaxo e com o ex-ministro da economia Manuel Pinho.

Entenderam os desembargadores que o despacho do juiz de instrução era "algo frágil no referente à determinação daquele concreto 'quantum' (valor da caução)" e que uma caução de menor valor do que 500 mil euros "pode ainda realizar os objetivos que com aquela se pretendem atingir".