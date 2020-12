Açores/Governo

Ponta Delgada, Açores, 04 dez 2020 (Lusa) -- O Governo dos Açores pretende criar uma estratégia regional para o mar e apostar na revitalização do setor das pescas, defendendo que a região deve assumir um "papel muito relevante" na política marinha do país, foi hoje revelado.

As propostas constam do programa do XIII Governo Regional, que foi hoje entregue na Assembleia Regional e que será liderado por José Manuel Bolieiro, do PSD, com o apoio governativo do CDS e do PPM.

"O Governo [Regional] compromete-se a conceber uma estratégia regional para o mar, que integre e densifique sinergias com a estratégia nacional para a mesma área, contemplando o desenvolvimento do 'cluster do mar dos Açores'", lê-se no documento.