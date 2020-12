Covid-19

As visitas aos museus, monumentos e palácios nacionais, entre 18 de maio, dia de reabertura depois do primeiro estado de emergência, e 24 de novembro, renderam cerca de 1,7 milhões de euros de receita de bilheteira.

Segundo informação disponível no relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência, hoje divulgado pelo Governo, a receita de bilhética, nos 24 museus e monumentos nacionais, entre 18 de maio e 24 de novembro - pouco mais de seis meses -, foi de 1.722.061 euros, tendo o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, contribuído com quase um terço das receitas.

Os museus, palácios e monumentos nacionais encerraram em 14 de março, no âmbito as medidas de contenção de propagação da pandemia da covid-19.