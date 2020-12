Covid-19

A Itália registou 814 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, um decréscimo em relação ao dia anterior, e 24.099 novos casos de infeção, segundo o boletim de hoje do Ministério da Saúde italiano.

Com a contabilização das novas vítimas mortais (menos que as 993 verificadas na quinta-feira), o número total de mortes registadas no país desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro, sobe para 58.852, de acordo com a mesma fonte.

Em termos totais, Itália contabiliza, até à data, 1.688.939 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.