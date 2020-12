Actualidade

O secretário-geral do Acordo de Livre Comércio em África (AfCFTA, na sigla em inglês) admitiu hoje que a implementação do acordo pode ser atrasada durante seis meses para as negociações entre os chefes de Estado ficarem concluídas.

"O que acordámos é que aquilo que não ficar decidido até 1 de janeiro será debatido durante mais ou menos seis meses. Os chefes de Estado vão acordar essa extensão, mas vamos começar a liberalizar 81% das nossas trocas comerciais a partir de 1 de janeiro", disse Wankele Mene.

Na intervenção feita durante o terceiro Fórum Empresarial do AfCFTA, o responsável admitiu que o processo de integração do comércio africano vai demorar décadas, mas considerou que isso é normal tendo em conta a ambição do acordo.