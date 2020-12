Actualidade

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), gestora da Zona Franca, considera que a decisão da Comissão Europeia hoje divulgada, que aponta irregularidades ao nível das ajudas estatais, é "surpreendente" no "conteúdo e 'timing'".

"A Comissão Europeia certamente não ponderou na sua decisão as observações remetidas por mais de 100 partes interessadas, entidades públicas e privadas, coletivas e singulares, nacionais e estrangeiras, no âmbito deste processo e nos termos do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que, em uníssono, se pronunciaram contra a interpretação inicial", refere em comunicado.

A SDM esclarece que tal ocorreu em maio de 2019 e, desde então, "jamais" obteve conhecimento público de qualquer evolução do processo.