Actualidade

A ligação fluvial entre o Seixal, no distrito de Setúbal, e o Cais do Sodré, em Lisboa, será retomada em 14 de dezembro, após 49 dias suspensa devido a obras, foi hoje anunciado.

"Concluída a intervenção marítima - dragagem, colocação de novas estacas e substituição do pontão de embarque/desembarque - a 13 de dezembro, passam a estar garantidas as condições necessárias ao restabelecimento da operação regular", avança a Transtejo/Soflusa em comunicado.

A Transtejo recorda que a obra na estação do Seixal não é "compatível com a operação fluvial", o que levou a empresa a "suspender a atracação de navios pelo período total de 49 dias, mais quatro dias do que o inicialmente previsto" devido a "questões técnicas".