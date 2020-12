Açores/Governo

O Programa do XIII Governo dos Açores garante "um forte compromisso social com os mais pobres e mais vulneráveis", definindo como "objetivo estratégico" a criação de condições que promovam a inclusão social e profissional, "quebrando o ciclo de pobreza".

O Governo Regional "garantirá a proteção social daqueles que se encontram numa situação de especial fragilidade, promovendo as necessárias respostas de apoio à infância, à juventude, aos idosos, à família, pessoas com necessidades especiais, à invalidez e à reabilitação, à pobreza e à exclusão social", lê-se no documento, hoje entregue no parlamento regional.

"Os Açores são uma região marcada por desigualdades na distribuição de recursos e oportunidades que têm como consequência os últimos lugares ao nível da coesão económica e no maior risco de pobreza a nível nacional", aponta, na área da Solidariedade Social, o programa do executivo formado por PSD, CDS e PPM.