Actualidade

A atriz portuguesa Joana Ribeiro vai fazer parte da terceira temporada da série televisiva alemã "Das Boot: O submarino", cuja rodagem está a decorrer na República Checa e em Malta, revelou a agência Elite Lisbon, que a representa.

A série "Das Boot: O submarino" estreou-se em 2019, no canal AMC, e é uma nova adaptação televisiva do filme "A odisseia do submarino 96", de Wolfgang Petersen, que por sua vez adapta uma obra literária do escritor alemão Lothar-Gunther Buchheim.

A narrativa traça duas histórias paralelas, em terra e no mar, dentro de um submarino do regime nazi, refletindo sobre "a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial", lê-se na sinopse da série.