Covid-19

O número de infetados pelo novo coronavírus no Centro de Bem-Estar Social de Minde, em Alcanena, desceu hoje para 89 utentes e 32 trabalhadores, depois de os resultados dos testes realizados na quarta-feira terem mostrado a recuperação de 39 pessoas.

A presidente da Câmara Municipal de Alcanena (Santarém), Fernanda Asseiceira, disse à Lusa que "esperava uma maior percentagem de recuperados", o que poderá ser explicado pelo maior tempo para recuperação que se tem verificado entre a população mais idosa.

Segundo a autarca, o número de óbitos neste lar mantém-se igual desde a passada terça-feira, 15, havendo ainda 13 utentes internados no Centro Hospitalar do Médio Tejo, menos um do que naquele dia.