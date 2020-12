Açores/Governo

O novo Governo dos Açores vai "exigir" que o Governo da República assuma as responsabilidades e disponibilize meios financeiros para reparar os "danos ambientais" causados "por ele ou por outros estados" no arquipélago, refere o Programa do Governo.

"O Governo [dos Açores] irá exigir ao Governo da República o cumprimento integral da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, nomeadamente no que se refere à obrigação do Estado repor a situação anterior à prática de danos ambientais, por ele ou por outros Estados, causados nas regiões autónomas", lê-se no documento hoje entregue na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.

Em causa estão situações "decorrentes do exercício de atividades, nomeadamente em virtude de acordos ou tratados internacionais", segundo o executivo açoriano, que defende que se deve "disponibilizar os meios financeiros necessários à reparação desses danos, especificamente no que diz respeito à efetiva descontaminação dos solos e aquíferos da ilha Terceira".