Açores/Governo

O Programa do Governo dos Açores, hoje entregue no parlamento regional, prevê "modificações" nos procedimentos de formação de contratos públicos, quer de empreitadas ou de aquisição de bens e serviços na região.

A coligação de Governo, formada por PSD-CDS-PP-PPM, refere que "proceder-se-á à definição e quantificação dos preços bases dos diversos procedimentos de acordo com os preços reais de mercado, de modo a que a qualidade dos projetos, das fiscalizações e das empreitadas públicas seja assegurada, assim como o cumprimento dos prazos contratuais essenciais a um eficaz planeamento".

No documento, aponta-se que, por via do "incremento da qualidade dos estudos prévios, dos projetos de execução de arquitetura e de especialidades, assim como das fiscalizações", pretende-se "promover a inexistência ou diminuição de derrapagens em relação aos valores contratualmente previstos e aos respetivos prazos de execução".