O Governo dos Açores pretende "melhorar os benefícios" às empresas regionais que contratarem jovens estagiários, para que o estágio seja uma "porta no mercado de trabalho" e não uma "experiência temporária e insegura", foi hoje revelado.

A medida faz parte do programa do XIII Governo Regional, que foi hoje entregue na Assembleia Regional e que será liderado por José Manuel Bolieiro, do PSD, com o apoio governativo do CDS e do PPM.

No documento, lê-se que o executivo pretende "melhorar os benefícios para que as empresas apostem na contratação dos jovens estagiários, tornando o estágio uma verdadeira porta de entrada no mercado de trabalho e não uma mera experiência temporária e insegura".