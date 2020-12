Actualidade

Pelo menos seis bases da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) foram desativadas no âmbito do processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração (DDR) previsto no acordo de paz assinado em 2019 em Moçambique, indicou hoje fonte oficial.

"Contam-se já um total de seis bases encerradas em 2020. Aguardando com expectativa o ano de 2021, o trabalho que temos pela frente é imenso", refere uma nota distribuída à comunicação social pelo enviado pessoal do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para Moçambique, Mirko Manzoni.

O acordo de paz em Moçambique foi assinado em agosto de 2019 pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e pelo presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), prevendo, entre outros aspetos, o desarmamento, desmobilização e reintegração do braço armado do principal partido de oposição.