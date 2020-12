Actualidade

O número de mortos na sequência da queda de um autocarro de um viaduto, no estado brasileiro de Minas Gerais, aumentou para 14, segundo uma atualização feita na tarde de hoje pelos bombeiros locais.

Segundo disse à imprensa o tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Pedro Aihara, 11 pessoas morreram no local, três perderam a vida a caminho do hospital e 26 cidadãos encontram-se feridos.

Os sobreviventes foram conduzidos para hospitais da região, entre eles duas crianças em estado considerado grave.