Mau tempo

A Proteção Civil registou, entre as 00:00 e as 18:00 de hoje, 300 ocorrências relacionadas com a queda de árvores, de estruturas e limpezas de via, na sequência da passagem da depressão Dora, que está a afetar Portugal continental.

Em declarações à agência Lusa, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Carlos Pereira avançou que Lisboa é o distrito mais afetado, "com 59 ocorrências" e "seguidamente Leiria com 31" ocorrências registadas, "derivado ao vento que se faz sentir".

O distrito de Coimbra teve, até às 18:00, 28 ocorrências, enquanto o distrito de Setúbal registou 26 situações, também devido ao vento.