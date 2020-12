Brexit

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vão analisar sábado o atual estado das negociações para um acordo de comércio pós-Brexit, que ficaram hoje suspensas.

A indicação foi dada pelo chefe da delegação da União Europeia (UE) para o 'Brexit', Michel Barnier, anunciando que as conversações foram hoje interrompidas para que as duas delegações possam informar os respetivos líderes políticos sobre o impasse nas negociações.

Barnier assegurou que não existem condições no atual momento para se chegar a um acordo e que permanecem as divergências com o Reino Unido após meses de intensas negociações.