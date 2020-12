DGArtes

O Programa de Apoio a Projetos - Procedimento Simplificado, da Direção-Geral das Artes, nas áreas da circulação nacional, formação e investigação, vai apoiar 115 das 130 candidaturas apresentadas, anunciaram hoje os serviços daquele organismo do Ministério da Cultura.

O apoio financeiro vai chegar assim a todas as candidaturas consideradas elegíveis pelo júri, de acordo com os mapas publicados pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), repartindo entre si 492,5 mil euros, "o que corresponde a uma taxa de execução de 97% do montante disponível" para o concurso.

Com candidaturas abertas de 01 a 16 de outubro deste ano, foram admitidos 130 projetos a concurso, por oposição às 45 candidaturas admitidas no ano passado, e o apoio chegou a mais 84 entidades do que em 2019, adianta o comunicado da DGArtes. "A verba disponível para este programa teve um aumento de 166% face ao ano anterior".