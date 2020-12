Actualidade

Membros da sociedade civil são-tomense apelaram ao Presidente, Evaristo Carvalho, para que vete a proposta de revisão da nova Lei Eleitoral quando esta lhe for enviada, indicam num "manifesto" a que a Lusa teve hoje acesso.

"Os subscritores do presente manifesto vêm, de uma forma pública, apelar a sua Excelência, o senhor Presidente da República, que no exercício dos seus poderes e enquanto garante da Constituição que jurou cumprir e fazer cumprir, vete a proposta de revisão da Lei Eleitoral, quando lhe for enviada para promulgação, na defesa da democracia, da coesão nacional, do princípio da igualdade e dos superiores interesses do povo e da nação são-tomense", refere o manifesto.

O documento de três páginas, datado de 02 deste mês e subscritos por cerca de 15 elementos, entre o ex-procurador-geral Adelino Pereira, advogados, médicos, economistas e outros tecnocratas do país, insurge-se contra a alteração da Lei Eleitoral pelos deputados da nova maioria, sublinhando que "a resolução efetiva dos problemas do povo tem que estar em primeiro lugar na agenda política dos partidos políticos".