Actualidade

O realizador português David Pinheiro Vicente, que este ano teve a curta-metragem "O Cordeiro de Deus" selecionada para competição, em Cannes, foi hoje escolhido para uma residência artística da Cinéfondation do festival francês.

De acordo com a página oficial da fundação no Facebook, David Pinheiro Vicente, de 24 anos, é um dos seis participantes da residência a decorrer de março a julho do próximo ano, durante a qual vai desenvolver o seu primeiro projecto de longa-metragem, "A Casa do Vento", como o realizador dise à Lusa.

"Esta é apenas a segunda vez que um realizador português é selecionado. Trata-se de um feito do qual me orgulho muito, em especial por estar a dar os primeiros passos", escreveu Pinheiro Vicente, na sua mensagem.