Actualidade

O atual e o anterior Presidente do Gana disputam esta segunda-feira pela terceira vez a mais alta magistratura do país, num escrutínio renhido, com 17 milhões de eleitores inscritos, metade dos quais com menos de 35 anos.

Não obstante 11 outros candidatos, entre os quais três mulheres, as presidenciais do Gana, reputado como exemplo de democracia na África Ocidental, serão decididas entre Nana Akufo-Addo, 76 anos, candidato pelo Novo Partido Patriótico (NPP), que procura um segundo mandato, e o seu antecessor John Mahama, 62 anos, líder da oposição do Congresso Nacional Democrático (NDC).

Os dois políticos enfrentaram-se nas urnas em 2012 e 2016 em escrutínios renhidos e os de segunda-feira - presidencial e legislativo - não se afiguram muito diferentes.