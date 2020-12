Actualidade

O parque de campismo holandês "Land uit Zee" ('Terra do Mar'), no norte do país, disponibiliza hospedagem num avião da companhia aérea cabo-verdiana "TACV", entre vários meios de transporte transformados em alojamentos.

Trata-se um avião branco, modelo ATR72-500, onde não faltam as hélices, as rodas de aterragem, o 'cockpit', e as letras coloridas que mostram "Cabo Verde" e o nome da "TACV" (Transportes Aéreos de Cabo Verde). Mas, por dentro, é também uma casa, preparada para receber seis pessoas.

"Comprámos o avião a um comerciante, em Baarlo, aqui nos Países Baixos. Ele sabe como comprar aviões, mas ainda sabe melhor como vendê-los. Ele soube que temos vários meios de transporte especiais no nosso parque de campismo, e está sempre disponível para novos desafios, então foi só somar um mais um", contou à Lusa, entre risos, Saskia Tonneman.