Actualidade

A RTP Arena, projeto da estação pública dedicado aos esports e videojogos, teve este ano, na Internet, mais de 12 milhões de visualizações, confirmando um "ano positivo" que também contou com novos conteúdos.

Segundo a jornalista Sara Lima, este 2020 trouxe "uma ajudinha" da pandemia de covid-19, quando "todos ficaram em casa e a precisar de mais distração".

Com um objetivo de 10 milhões de visualizações digitais, isto é, no 'site' e nas plataformas YouTube e Twitch, no final de outubro o projeto já tinha ultrapassado os 12 milhões.