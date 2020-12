Actualidade

A cooperativa cultural Circolando apresenta, a 09 e 10 de dezembro, no Porto, a 1.ª edição do festival "20 Volts", com a estreia nacional de "La Bête a.C d.C", de Wagner Schwartz, avançou hoje Pedro Vilela.

Em entrevista telefónica à agência Lusa, Pedro Vilela, curador do "20 Volts", festival transdisciplinar que reúne um conjunto de artistas e obras, terminadas e em processo de criação, de vários países, destacou a estreia do espetáculo "La Bête a.C d.C", do artista brasileiro Wagner Schwartz, que parte do "La Bête", exibido em 2017 no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e que foi "censurado pela extrema direita no Brasil".

"É uma obra importantíssima no Brasil e é a primeira vez que Wagner apresenta o espetáculo em Portugal", conta o curador, revelando que em cena vai estar o corpo de um bailarino que é uma "espécie de escultura viva", e que pode ser "tocada" e "manuseada pelo próprio público".