Actualidade

Em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, 35 estabelecimentos comerciais aderiram à campanha do município para promover o comércio local no período de Natal, este ano reforçada com uma plataforma digital.

A iniciativa "FigueiraNatal é no Comércio Local" arrancou na sexta-feira e prolonga-se até ao dia 06 de janeiro de 2021, contando com a plataforma "beiranossa.pt" para estimular as empresas e os estabelecimentos a aderirem ao comércio digital.

"Esta é uma forma de o município, em parceria com o NERGA - Associação Empresarial da Região da Guarda, apoiar o comércio local e a restauração, no sentido de eles tentarem incrementar as suas vendas e o seu negócio", sublinhou à agência Lusa o presidente da autarquia, Paulo Langrouva.